Cần làm gì để được cấp hộ chiếu vắc-xin Covid-19?

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 02-4, tỉnh ghi nhận 10 ca F0 mới qua test PCR và 969 ca qua test nhanh, không có ca tử vong trong ngày. - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 414 ngày 1/4/2022 bổ sung 449 tỷ đồng để chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31. - Độ mặn trên sông Tiền đang có xu thế giảm dần từ đầu tháng 4, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nên đập thép Nguyễn Tấn Thành dự kiến sẽ được tháo dỡ vào ngày 8/4 sau gần 50 ngày. - Đối với trẻ đã mắc Covid - 19, thống nhất là 3 tháng sau khi khỏi, không gặp những vấn đề phản ứng nặng sau nhiễm thì tiêm vaccine. - Vụ lúa Đông Xuân 2021-2022, huyện Gò Công Đông gieo sạ với diện tích 9.022, năng suất bình quân đạt 6,9 tấn/ha, sản lượng trên 62 ngàn tấn, đạt 104 % so với kế hoạch. - Huyện Cai Lậy có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Cẩm Sơn, Hiệp Đức và Long Tiên. - Hiện nay nông dân huyện Cái Bè đã trồng sầu riêng với diện tích hơn 2.500 hecta, tăng hơn 2.200 hecta so với năm 2016. - Liên đoàn Lao động TX Gò Công trao 470 túi an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...