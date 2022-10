Cai Lậy ra quân giải tỏa các hộ mua bán lấn chiếm khu vực BOT

(THTG) Sáng nay, 6-10, Ban An toàn giao thông huyện Cai Lậy phối hợp với các đơn vị chức năng và các xã: Mỹ Thành Nam, Phú An, thị trấn Bình Phú ra quân nhắc nhỡ, giải tỏa các hộ mua bán lấn chiếm xung quanh các Trạm thu phí, các tuyến giao thông khu vực BOT Cai Lậy.

Các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường được nhắc nhở đề di dời trả lại lề đường theo dúng quy định.

Ban An toàn giao thông huyện và đoàn công tác đã nhắc nhở, đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ mua bán, kinh doanh, các dãy hàng mua bán lạp xưởng, nước giải khát… không xây cất, che liều quán mua bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đồng thời yêu cầu các hộ mua bán lấn chiếm tiến hành tháo dỡ các biển quảng cáo, các mái che lấn chiếm, nhằm đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực BOT Cai Lậy và Quốc lộ 1.

Một số hộ kinh doanh mua bán đã chấp hành, tự tháo dỡ khi được nhắc nhở, trả lại lề đường theo đúng quy định../..

Tin và ảnh: Thanh Tùng