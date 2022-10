(THTG) BOT Cai Lậy chính thức thu phí từ ngày 7-10, dự kiến thu trong khoảng thời gian 6 năm 4 tháng 29 ngày. Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo vào chiều ngày 5-10, do UBND tỉnh Tiền Giang và Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) tổ chức. Dự họp báo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và nhiều cơ quan Báo chí trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo về việc thu phí BOT Cai Lậy do UBND tỉnh Tiền Giang và Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) tổ chức.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Cai Lậy do Cty TNHH Quốc lộ 1 Tiền Giang làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2015, tổ chức thu phí từ ngày 1-8-2017…. tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau nên việc thu phí bị dừng cho đến nay.

Sau thời gian điều chỉnh địa điểm và hoàn chỉnh dự án, ngày 29/9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 6069, cho phép Dự án BOT Cai Lậy được tổ chức thu phí trở lại vào lúc 7 giờ ngày 7-10-2022.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy được xây dựng làm 2 Trạm, gồm Trạm tại km 1999 Quốc lộ 1 và Trạm tại km 2+685 tuyến tránh.

BOT Cai Lậy trong những ngày thu phí thử nghiệm. Ảnh: Việt Bình

Theo phương án mới, ở tuyến Quốc lộ, giá vé thấp nhất là 14.000đ, cao nhất là 118.000đ. Ở tuyến tránh, giá vé thấp nhất là 24.000đ, cao nhất là 137.000đ. Ngoài ra, Chủ đầu tư cũng đưa ra chính sách miễn giảm cho các chủ xe trên địa bàn 41 xã, phường, thị trấn trong phạm vi bán kính 10km quanh Trạm thu phí, một số trường hợp khác được giảm 50%. Tổng thời gian thu phí là 6 năm 4 tháng 29 ngày.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã nêu nhiều câu hỏi đề nghị làm rõ thêm các đối tượng miễn giảm, và các phương án xác định phương tiện đi tuyến Quốc lộ 1 và phương tiện đi tuyến tránh… nhằm giải quyết hài hòa, tránh ách tắc giao thông và đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Hữu Hạnh