Bế mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X

- Tính đến ngày 15-9-2021, tỉnh Tiền Giang đã triển khai tiêm hơn 300.000 liều vắc xin và tiếp tục tiêm tùy theo số lượng nhập về. - Ticco Tân Phước đề nghị bổ sung thêm 97 lao động tham gia sản xuất theo phương án 3 tại chỗ - Bộ Công Thương có Công văn số 5411 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. - Thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Tiền Giang - Thành phố Mỹ Tho tiếp nhận 11 tấn hàng nông sản do Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group hỗ trợ cho các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình “Kết nối cộng đồng, vượt qua thử thách” tặng150 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng cho người dân huyện Cai Lậy và huyện Tân Phước