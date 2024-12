(THTG) Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm một người chết xảy ra vào ngày 24/12 trên đường nội bộ trong Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, ngày 25/12, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành cho biết đã phê duyệt lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Hiếu, 32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp để điều tra về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bắt tài xế lùi xe cán chết người ở Khu Công nghiệp Tân Hương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng ngày 24/12, chị Đ. T. T., 36 tuổi là công nhân đang dừng xe đạp trên đường D1 để nghe điện thoại thì lúc này xe ô tô chở công nhân mang biển kiểm soát 63B – 009.XX do Nguyễn Minh Hiếu điều khiển thực hiện thao tác lùi xe đã bất ngờ tông trúng khiến chị T té ngã xuống đường. Cú va chạm mạnh khiến chị T bị cuốn vào gầm và bị bánh xe sau cán trúng người tử vong tại chỗ. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị T. là do chấn thương nghiêm trọng từ tai nạn giao thông. Nguyên nhân tai nạn là do tài xế lùi xe bất cẩn.

Mạnh Cường