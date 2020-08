Bão số 2 có diễn biến và cường độ khó lường

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ ngày 01/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Nghệ An khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Đường di chuyển dự kiến của bão số 2.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 04 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12-24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 02/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cảnh báo gió mạnh trên biển, đất liền:

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động. Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0 mét.

Từ gần sáng và ngày mai (02/8), vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có gió giật cấp 6-7. Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thái Bình đề phòng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 3,5-4,5m.

Cảnh báo mưa lớn:

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu của bão số 2, di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ nên từ nay đến đêm 02/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt. Từ nay đến ngày 05/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ nay đến đêm 02/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt, riêng khu vực Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định Diễn tiến tiếp theo của bão số 2, ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 03/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 ở gần Việt Nam.

Chuyên gia này cũng cho biết, theo số liệu thu thập được thì hiện nay ngoài cơn bão số 2 đang hướng về nước ta thì ở khu vực phía Đông của Philippines còn tồn tại thêm một áp thấp nhiệt đới nữa, chính sự tồn tại của áp thấp nhiệt đới này sẽ có tác động đến cường độ và hướng di chuyển của cơn bão số 2 gần Việt Nam. Áp thấp nhiệt đới phía ngoài Philippines sẽ ngăn cản không cho áp cao cận nhiệt đới tiếp cận với bão ở gần Việt Nam. Khi không có yếu tố dẫn đường của áp cao cận nhiệt đới, cơn bão gần Việt Nam sẽ di chuyển chủ yếu theo nội lực, do đó nó sẽ di chuyển lúc nhanh, lúc chậm, và có khả năng thay đổi cường độ do đang tồn tại trên vùng biển nóng, khiến cho diễn biến về cường độ và đường đi của nó sẽ còn rất khó lường.

Ngoài ra, theo ông Lâm với những điều kiện chi phối hiện nay, tháng 8 là thời gian bắt đầu có những cơn bão ảnh hưởng tới miền Bắc, tuy nhiên đây vẫn chưa phải là cao điểm của mùa bão. Phải sang tháng 9 và tháng 10 mới là cao điểm của mùa bão trên Biển Đông. “Chúng tôi dự báo từ nay tới cuối năm còn khoảng 8-10 cơn bão và ATNĐ nữa trên Biển Đông, do đó không loại trừ khả năng sẽ có nhiều cơn bão cùng hoạt động hoặc liên tiếp xuất hiện trên Biển Đông trong những tháng tới”, ông Lâm nói.

Điều đầu tiên chúng tôi khuyến cáo, đó là người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo của chúng tôi, khi có hiện tượng bão, lũ, mưa lớn thì cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của các cơ quan phòng chống”, ông Lâm nói.

“Chúng tôi cảnh báo khả năng cao sẽ xảy ra một đợt mưa rất lớn ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ cũng như khu vực Tây Nguyên nên chúng tôi lưu ý các hồ thủy lợi xuống cấp, đang nâng cấp, các thủy điện nhỏ có nguy cơ cao, các khu khai thác khoáng sản ở 3 vùng trọng tâm mưa cần rà soát và đánh giá hiện trạng các công trình, có phương án sẵn sàng ứng phó khi tình huống mưa rất to xảy ra.

Ngoài ra, người dân ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, khu vực vùng núi miền Trung cần hết sức cảnh giác dông, lốc và gió giật mạnh ở rìa ngoài hoàn lưu bão, khi mưa lớn xảy ra sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất; người dân vùng đô thị ở các khu vực trên cần lưu ý tới hiện tượng ngập úng đô thị. Vùng ven biển khu vực bão ảnh hưởng đề phòng sóng lớn và nước biển dâng, đặc biệt nếu bão đổ bộ vào thời điểm thủy triều cao, cụ thể là vào buổi chiều các ngày đầu tháng 8/2020″, ông Lâm nói.

