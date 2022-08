Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang làm việc với Thành ủy Mỹ Tho

(THTG) Chiều ngày 22-8, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở ngành tham dự buổi làm việc. Tiếp đoàn có ông Trần Kim Trát – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho và lãnh đạo thành phố.

Lãnh đạo Tp. Mỹ Tho phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm 2022 đến nay, một số lĩnh vực của thành phố tiếp tục tăng trưởng như: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển ổn định, công tác quản lý chỉnh trang đô thị, tài nguyên môi trường, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ và công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên. Nổi bật là về thu nhập bình quân đầu người đạt 96,19 triệu đồng/năm đạt 97,65% so với Nghị quyết; tổng giá trị sản xuất ước đạt 39.599 tỷ đồng, tăng 8,96% so cùng kỳ. Đến nay có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến. Ảnh: Lê Thi

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những mặt đạt được, cũng như những mặt khó khăn còn tồn tại, để có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới, nhất là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, quy trình trong thực hiện các công trình có quy mô lớn, cũng như một số vấn đề về tội phạm trật tự an toàn xã hội…

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những kết quả đạt được của TP. Mỹ Tho trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời chỉ đạo thành phố tập trung giải quyết các vấn đề còn vướng mắc về giao thông đô thị, chỉnh trang quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, công tác giải phóng mặt bằng, trật tự an toàn xã hội… để hoàn thành nghị quyết đã đề ra.

Thanh Triều