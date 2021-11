APEC cần “chung tư duy, cùng hành động”

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 12 -11, tỉnh ghi nhận 634 ca F0 mới (tăng 217 ca so với ngày 11 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 20.150 ca. - Cử tri huyện Châu Thành mong muốn nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 trong cộng đồng, để người dân an tâm hơn, vừa chăm lo sản xuất, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả trong buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND - Lốc xoáy làm sập và tốc mái 24 căn nhà, ngã đổ trên 300 cây ăn trái ở xã Kim Sơn và Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, ước tính thiệt hại gần 500 triệu đồng - Công an huyện Cái Bè bắt quả tang tụ điểm lắc tài xỉu, ăn thua bằng tiền, trên đất vườn của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, tạm giữ 10 đối tượng, thu giữ hơn 56 triệu đồng - Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang trao 60 phần quà hỗ trợ sinh kế trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng - Tính đến chiều 11/11, cả nước đã tiêm được gần 96,7 triệu mũi vaccine phòng COVID-19. Dự kiến đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ bao phủ toàn bộ mũi 1 cho người trên 18 tuổi. - BHXH tỉnh Tiền Giang cho biết, qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chi hỗ trợ cho các đối tượng đạt tỷ lệ 96% kế hoạch đề ra. - BHXH tỉnh Tiền Giang đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ hơn 160.000 người lao động với số tiền 371 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96% kế hoạch...