17/17 phường, xã tại TP.Mỹ Tho ở mức nguy cơ cao (màu cam)

(THTG) Ngày 22-12, Sở Y tế Tiền Giang ban hành Quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, huyện và tỉnh (tuần từ 16/12 đến 22/12/2021) trên địa bàn tỉnh. Trong đợt này, toàn bộ các phường, xã trên địa bàn TP. Mỹ Tho đều ở mức nguy cơ cao (màu cam).

Tình dịch dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, khuyến cáo người dân luôn tuân thủ nguyên tắc 5K. Ảnh: Lê Long

Cụ thể, có 42 đơn vị xã, phường đang ở cấp độ 3 (tăng 04 đơn vị so với tuần trước), gồm các địa phương: 17 phường, xã trên địa bàn TP. Mỹ Tho; Phường 5 – Thị xã Cai Lậy; xã Mỹ Thành Nam, Bình Phú – huyện Cai Lậy; thị trấn Cái Bè, xã Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Mỹ Trng, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Tân Thanh – huyện Cái Bè; xã Thân Cửu Nghĩa, Dưỡng Điềm, Đông Hòa, Long An, Long Hưng, Bàn Long, Song Thuận, Phú Phong – huyện Châu Thành; xã Quơn Long – huyện Chợ Gạo; xã Tân Hội, Tăng Hòa, Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, Phước Trung – huyện Gò Công Đông. Đặc biệt, chỉ còn 1 đơn vị xã, phường đang ở cấp độ 4 (giảm 2 đơn vị so với tuần trước) là thị trấn Vàm Láng – huyện Gò Công Đông

Ở quy mô cấp tỉnh, Tiền Giang tiếp tục ở cấp độ cấp độ 2 (vùng vàng). Đối với cấp huyện, có 02 đơn vị ở cấp độ nguy cơ cao (cấp 3) là Thành phố Mỹ Tho và huyện Gò Công Đông. Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, Tân Phước, Châu Thành và Gò Công Tây ở trạng thái nguy cơ trung bình, tương đương cấp độ 2; 4 đơn vị ở trạng thái bình thường mới (cấp 1) là: Thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, huyện Chợ Gạo và Tân Phú Đông.

Chi tiết cấp độ dịch Covid-19 (tuần từ 16/11 đến 22/12/2021) trên địa bàn tỉnh, mời xem tại đây

H.B