12/13 xã, thị trấn huyện Gò Công Đông ở mức nguy cơ cao và rất cao. Ảnh: Quốc Toàn

Cụ thể, có 38 đơn vị xã, phường đang ở cấp độ 3 (tăng 13 đơn vị so với tuần trước), gồm các địa phương: Phường 3, 6, 9, 10, xã Mỹ Phong, Trung An, Đạo Thạnh – TP. Mỹ Tho; Phường 3, 4, 5, xã Long Hòa, Long Thuận – Thị xã Gò Công; Phường 1, 3, 5, xã Tân Hội, Tân Phú – Thị xã Cai Lậy; Xã Dường Diềm, Điềm Hy, Hữu Đạo, Long Hưng, Tân Hương – huyện Châu Thành, thị trấn Tân Hiệp; Xã Bình Phan, Thanh Bình, Hòa Tịnh – huyện Chợ Gạo; Xã Bình Nghị, Phước Trung, Tân Điền, Kiểng Phước, Tân Thành, Tân Đông, Bình Ân, Tân Phước, Gia Thuận – huyện Gò Công Đông; Xã Tân Thới, Phú Đông – huyện Tân Phú Đông. Đặc biệt, có 3 đơn vị xã, phường đang ở cấp độ 4 (giảm 1 đơn vị so với tuần trước), gồm: thị trấn Vàm Láng, xã Tân Tây, Tăng Hòa – huyện Gò Công Đông.

Ở quy mô cấp tỉnh, Tiền Giang tiếp tục ở cấp độ nguy cơ trung bình, tương đương cấp độ 2 (vùng vàng). Đối với cấp huyện, có 03 đơn vị ở cấp độ nguy cơ cao, (cấp 3) là Thành phố Mỹ Tho, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông (TP. Mỹ Tho tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3). Đối với các đơn vị hành chính còn lại, gồm: Thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, Tân Phước, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Thị xã Gò Công ở trạng thái nguy cơ trung bình, tương đương cấp độ 2 (trong đó huyện Châu Thành từ cấp độ 3 giảm xuống cấp độ 2). Tiền Giang hiện không có đơn vị cấp huyện nào ở trạng thái bình thường mới.