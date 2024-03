Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông trên QL50 qua địa bàn Mỹ Tho

(THTG) Thay đổi diện mạo, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng và hình thành rõ nét văn hóa giao thông. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của Mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” trên tuyến Quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn thành phố Mỹ Tho từ Km 79 đến Km 88+626 được Công an tỉnh Tiền Giang triển khai vừa qua.

Quang cảnh hội nghị triển khai xây dựng tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông trên QL50 qua qua địa bàn Mỹ Tho. Ảnh: Võ Duy

Qua thực hiện mô hình nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 50 qua địa bàn thành phố Mỹ Tho; thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông.

Trên cơ sở xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, sát thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến sẽ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể, căn cơ, xác định những nhiệm vụ phải thực hiện ngay và nội dung cần có thời gian, lộ trình thực hiện từng bước nhằm hướng tới mục tiêu là thiết lập trật tự, kỷ cương an toàn giao thông, ngăn chặn, giảm thiểu bền vững tai nạn giao thông, xây dựng và hình thành văn hóa giao thông công cộng trên toàn tuyến.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc huy động lực lượng, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; đồng thời, đầy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Mạnh Cường