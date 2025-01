Vô địch ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam nhận mưa tiền thưởng gần 40 tỉ đồng

*** Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Tiền Giang tặng quà Tết cho gia đình nạn nân chất độc da cam tại huyện Cai Lậy. * Hội Nông dân huyện Gò Công Tây tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ hộ trợ nông dân cho hội viên nông dân thị trấn Vĩnh Bình phát triển sản xuất. * Lãnh đạo thành phố Mỹ Tho đi thăm, chúc mừng và tặng quà Tết cho gia đình chính sách ở phường 1. * Xã Đông Hòa Hiệp huyện Cái Bè đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Giá nhiều loại trái cây tăng những ngày cuối năm, nông dân phấn khởi. * Thị ủy Cai Lậy tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2024. * Hội Phụ nữ xã Thạnh Hòa huyện Tân Phước tổ chức hội thi làm bánh tét, mứt Tết chào mừng năm mới. * Hơn 70% hộ trồng hoa ở Tiền Giang đã có thương lái đến đặt hàng tại ruộng. * Công an các địa phương trong tỉnh Tiền Giang triển khai tháng cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước trong và sau Tết và các thời điểm lễ hội đầu Xuân. * Chính phủ ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ 1/1/2025. * Theo đó, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước; chở người trên buồng lái quá số lượng quy định. * Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng. * Hành vi điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối) đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng. * Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông... * Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt phương án thi tuyển sinh lớp 10. Trong đó, ngoài 2 môn Văn, Toán thì môn thi thứ 3 do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định. * Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị chính phủ với địa phương. * Không dám rẽ phải khi đèn đỏ vì sợ bị phạt, gây kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh. * Thời gian điều chỉnh giá điện từ 3 tháng còn 2 tháng/lần. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm điện hạt nhân Ninh Thuận. * Chưa nhậm chức, Ông Trump đã đe dọa Panama, Đan Mạch, Mexico, Canada. * Phát hiện 2 thi thể trong khoang bánh đáp máy bay của Mỹ. * Các nước cảnh giác với vi rút HMPV từ Trung Quốc. * Dự luật tăng cường trục xuất người nhập cư trái phép ở Mỹ sắp được thông qua. * Cựu chính trị gia đối lập Campuchia bị bắn chết ở Thái Lan. * Hàn Quốc xác nhận máy bay Jeju Air gặp nạn do va chạm với chim trời.