Viện Kiểm sát Tối cao kiểm tra công tác chấp hành thi hành án hình sự tại Công an Tiền Giang.

(THTG) Ngày 20-9, Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do ông Lưu Trọng Nguyên, Kiểm sát viên cao cấp – Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã làm việc và kiểm tra công tác kiểm sát, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Công an Tiền Giang. Tiếp đoàn kiểm tra, có Đại tá Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc Công an tỉnh – Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Tiền Giang.

Tại buổi làm việc, đại diện Chỉ huy Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự, Công an tỉnh báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trong Công an Tiền Giang từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/8/2023. Theo đó, Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an Tiền Giang đã làm tốt vai trò tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh trong quản lý, chỉ đạo công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh; Việc tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án và các cấp đúng quy định; phối hợp thực hiện tốt công tác đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước hạn có điều kiện; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai và thực hiện tốt quy định của pháp luật về quản lý, cải tạo và đảm bảo quyền, lợi ích, chế độ chính sách cho phạm nhân tại Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ.

Dự kiến trong 2 ngày, 20/9 và 23/9, Đoàn đi kiểm tra thực tế các hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác này tại Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an thành phố Mỹ Tho và Công an huyện Gò Công Tây. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bảo đảm công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đạt chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Hồ Sương