Vàng thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng 350.000 đồng/lượng

Ghi nhận giá vàng SJC tại TPHCM vào khoảng 15 giờ ngày 9-11, Công ty PNJ niêm yết vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 67,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng SJC ở mức 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua và 350.000 đồng/lượng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, đóng cửa phiên giao dịch tại New ounce so với giá chốt phiên tại New York, xuống còn 1.707,98 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 50,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh và vượt ngưỡng 1.700 USD/ounce do tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác trong ngày 9-11 giảm 0,5% xuống 109,6 điểm từ 110,3 điểm vào hôm trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm với kỳ hạn 10 năm dao động quanh ngưỡng 4,14%.

Nguồn SGGP