(THTG) Ngày 03/12, UBND huyện Cai Lậy tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có ông Võ Văn Nhanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy.

UBND huyện Cai Lậy triển khai quyết định về công tác cán bộ

Đại diện lãnh đạo Phòng nội vụ huyện Cai Lậy đã công bố Quyết định số 6996/QĐ – UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Cai Lậy về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Phú An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lý Thái Trường sinh ngày 11/7/1981 do chuyển công tác khác. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND xã Phú An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Võ Chí Sắc, sinh ngày 09/03/1977, Phó bí thư Đảng uỷ xã Phú An.

Phát biểu tại buổi lễ trao Quyết định, ông Võ Văn Nhanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác mà đồng chí Võ Chí Sắc phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất lớn và hy vọng sau khi nhận nhiệm vụ mới đồng chí phải tiếp tục phấn đấu, học tập phát huy những thành tích đã đạt được; tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng khối đoàn kết nội bộ, cùng với tập thể xã Phú An hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tấn Phúc