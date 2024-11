Trường THPT Chợ Gạo họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

*** Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. * Ông Phan Phùng Phú – Bí thư Thị ủy Cai Lậy dự họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT Đốc Binh Kiều. * Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang – Thường trực Ban công tác về người khuyết tật tỉnh Tiền Giang tổ chức tặng 30 phần quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. * Xã Mỹ Lợi B huyện Cái Bè chỉnh trang cảnh quan môi trường chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Lãnh đạo UBND huyện Chợ Gạo chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. * Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Sở Giáo dục và đào tạo Tiền Giang. * Công an Tiền Giang tặng quà cho các hộ khó khăn tại xã Long Định huyện Châu Thành. * Huyện Gò Công Tây thành lập chi hội Cựu Công an nhân dân tại thị trấn Vĩnh Bình. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú Đông tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Thạnh Phú. * Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Phước tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo mô hình Viet GAP cho nông dân xã Tân Hòa Tây. * Sư đoàn 8 Quân khu 9 chuẩn bị diễn tập chiến đấu Chỉ huy 1 bên 2 cấp. * Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công tác tại Brazil, lên đường thăm Cộng hào Dominica. * Thành phố Hồ Chí Minh: 2 tài xế đập bể kính xe nhau do mâu thuẩn trên đường, gây náo loạn đường phố. * Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Luật Nhà giáo. * Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn giải trình về đề xuất chính sách tiền lương, nghỉ hưu đối với Nhà giáo. * Chủ tịch Xuyên Việt Oil gây thất thoát 1.463 tỷ đồng. * Hôm nay cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre hầu tòa liên quan đến vụ Xuyên Việt Oil. * An Giang: Bắt Phó Giám đốc 1 doanh nghiệp vì nghiệm thu công trình chống sạt lở gây thiệt hại tiền tỷ. * Một học sinh ở Huế bị cát vùi tử vong. * Triều cường dâng cao kỷ lục, học sinh Bạc Liêu bì bỏm đến trường. * Sau vụ 5 học sinh ở Phú Thọ bị đuối nước, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em. * Thanh tra Chính phủ cho biết một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính không xin lỗi người dân và doanh nghiệp khi chậm giải quyết thủ tục hành chính. * Hơn 12.700 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh từ Cà Mau đến Đất Mũi. * Bộ Quốc phòng Mỹ: Không có dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. * Xe chở sĩ quan Hải quân Nga nổ tung do bị gài bom, 2 nghi phạm đã bị bắt. * Ông Trump đưa ra phương án trục xuất 20 triệu người nhập cư. * Quan chức Mỹ xác nhận Ukraine bắn tên lửa ATACMS vào sâu trong lãnh thổ Nga. * Ông Putin phê duyệt học thuyết hạt nhân đã sửa đổi. * Ukraine thông qua ngân sách 2025 với khoảng chi khủng cho quốc phòng.