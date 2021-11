Tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh do đại dịch Covid-19

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 10 -11, tỉnh ghi nhận 396 ca F0 mới (tăng 189 ca so với ngày 09 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 19.099 ca. - Đến nay, huyện Chợ Gạo đã tổ chức tiêm vắc xin 155.686 liều đạt đạt 97,5% số lượng vắc-xin tỉnh phân bổ; qua đó đã tổ chức tiêm mũi 1 cho 119.511 và tiêm mũi 2 cho 36.174 người. - Huyện Tân Phước chi trả tiền trợ cấp và truy lãnh trợ cấp theo quyết định số 20 của Chính phủ cho 2.698 đối tượng với số tiền trên 2,8 tỉ đồng. - Trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 10/11, giá xăng được điều chỉnh tăng mạnh, với mức cao nhất với giá xăng RON95-III không cao hơn 24.996 đồng/lít (tăng 658 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn 6778 về việc thống nhất cho phép công nhân tại tỉnh Tiền Giang trở lại làm việc tại các tỉnh, thành phố trong khu vực. - Các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang sẽ xuống giống khoảng 22.000 ha, giảm khoảng 1.000 ha do nông dân đã chuyển đổi các vùng đất thường xuyên bị thiếu nước ngọt sang cây trồng khác. - UBND tỉnh Tiền Giang đã đầu tư và chuẩn bị vận hành 15 giếng khoan dự phòng khai thác nước dưới lòng đất cho huyện Cai Lậy, theo đó xã Tân Phong có 8 giếng, bổ cấp nước tưới cho 1.296 ha cây ăn trái và xã Ngũ Hiệp có 7 giếng phục vụ cho 1.500 ha...