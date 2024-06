(THTG) Sáng ngày 24-6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thực hiện hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký, bỏ qua thủ tục, quy trình khi thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe và cấp biển số xe của 24 bị cáo thông qua các hành vi phạm tội “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác, Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

Tiền Giang xét xử 24 bị cáo liên quan đến vụ gian lận trong đăng ký cấp biển số xe.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4 năm 2023, Lưu Tấn Tài, sinh năm 1986 ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang được thuê làm dịch vụ hỗ trợ đăng ký xe cho các cá nhân có nhu cầu mua bán xe. Quá trình thực hiện thủ tục đăng ký xe tại tỉnh Tiền Giang, Tài cùng đồng phạm đã câu kết với cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân các xã và là Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Kiên Giang để cấp gần 9.300 tài liệu giả là giấy mua, bán, tặng cho xe; hợp đồng mua bán và quyết định trưng cầu giám định xe mô tô.

Trong vụ án này, với vai trò chính khi thực hiện hành vi phạm tội tại tỉnh Tiền Giang, Tài câu kết với các bị can khác mua các xe không có nguồn gốc cùng hồ sơ không hợp pháp để nhập đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe rồi bán lại cho người khác thu lợi bất chính hơn 01 tỷ đồng. Đồng thời, Tài câu kết với các bị can là cán bộ Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã để cấp tài liệu chứng thực khống, đưa hối lộ để hiệu chỉnh dữ liệu, bỏ qua lỗi trong hồ sơ nhập đăng ký xe. Các bị can còn lại giữ vai trò thực hành tội phạm.

Mạnh Cường – Bùi Phong