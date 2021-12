Tiền Giang xây dựng 110 chuỗi sản xuất nông nghiệp thích ứng với Covid

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 13-12, tỉnh ghi nhận 322 ca F0 mới (giảm 45 ca so với ngày 12-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 28.898 ca. - Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay cả nước đã tiêm gần 132 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Có 61/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine cho trên 80% dân số từ 18 tuổi trở lên; - Chính phủ đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao, từ 01/01/2022 - Bắt quả tang 1 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất vườn của anh Nguyễn Văn Tiếng, sinh năm 1980, tại ấp Hoà Lược, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, thu giữ gần 150 triệu đồng - UBND tỉnh Tiền Giang đầu tư kinh phí khoan 14 giếng tầng sâu tại xã Ngũ Hiệp và xã Tân Phong, phân bổ mỗi giếng tại một ấp để tưới sầu riêng trong mùa hạn mặn sắp tới - Tiền Giang bắt đầu tiêm ngừa vaccine phòng Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi từ ngày 13/12/2021 - Công an thành phố Mỹ Tho bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ trị giá 300 triệu đồng...