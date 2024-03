Tiền Giang tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2023

(THTG) Ngày 7-3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, đánh giá những kết quả đạt được, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phát động phong trào thi đua năm 2024. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì hội nghị, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Trọng, Nguyễn Thành Diệu.

Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang năm 2023. Ảnh: Lê Long

Thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện các phong trào thi đua đạt kết quả. Đó là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động : “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đai; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, các phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Đồng thời thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động, gồm các chuyên đề thi đua “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Cải cách hành chính” Chuyên đề “Quy chế dân chủ ở cơ sở – Dân vận khéo – Dân vận chính quyền” giai đoạn 2021 – 2025; “Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên” giai đoạn 2022 – 2025 và “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm” giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: Lê Long

Tại hội nghị lần này, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Tiền Giang đã khen thưởng 77 tập thể và 111 cá nhân. Trong đó về khen thưởng cấp nhà nước có 34 tập thể, 111 cá nhân. Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Lê Văn Hưởng – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và tập thể Thanh tra tỉnh Tiền Giang. Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân: ông Lê Văn Nghĩa, ông Phạm Anh Tuấn – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và 1 tập thể Trường Tiểu học Long Hòa, thị xã Gò Công. Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 7 cá nhân và 3 tập thể, Cờ Thi đua của Chính phủ cho 10 đơn vị. Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 19 tập thể và 101 cá nhân. Về khen cấp tỉnh có 43 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang.

Thanh Xuân