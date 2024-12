(THTG) Chiều ngày 25/12, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh) và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Tiền Giang tổng kết công tác thông tin đối ngoại và hoạt động của Ban chỉ đạo 35

Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Tiền Giang đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự hội nghị có bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong năm 2024, với phương châm chủ động – kịp thời và hiệu quả, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới từ đó góp phần ổn định an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo sự đồng thuận trong xã hội, Nhân dân. Đối với công tác thông tin đối ngoại của tỉnh được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả cũng như phát huy hiệu quả thế mạnh các phương tiện truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời thông tin, định hướng các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, kêu gọi thu hút mời gọi các dự án đầu gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và giới thiệu hình ảnh, con người địa phương Tiền Giang.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: các cấp ủy huyện và tương đương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo về công tác nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng trong việc kết hợp hài hòa giữa xây và chống trong đó xây là cơ bản chống phải quyết liệt và hiệu quả; tiếp tục thực hiện thông tin tuyên truyền quảng bá giới thiệu về đất và người Tiền Giang; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên 3 trụ cột.

Mạnh Cường – Trần Liêm