Tiền Giang tổ chức Tết Nguyên đán chu đáo, an toàn, nghĩa tình

(THTG) Ngày 21-02-2024, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 18 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên.

Theo đánh giá, việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được triển khai chủ động, tích cực, chu đáo, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Các chính sách an sinh, xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỉnh chú trọng các hoạt động tri ân, nghĩa tình đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, nắm tình hình đời sống để quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời.

Các địa phương đều tổ chức trang trí, chỉnh trang đô thị, đường làng, ngõ xóm, các điểm vui chơi công cộng, sinh hoạt văn hóa để tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui chơi được chuẩn bị chu đáo với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, du khách…

Toàn tỉnh có 11/11 địa phương tổ chức Chợ hoa Xuân. Riêng tại Quảng trường Hùng Vương, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chợ hoa thu hút hơn 152 ngàn lượt nhân dân trong và ngoài tỉnh tham quan. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân đã đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Với khí thế đầu năm mới, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng yêu cầu, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tập trung ngay vào xử lý công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế – xã hội, nhất là đối với các công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thúc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình trọng điểm của tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội…chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và ứng phó hạn mặn, nhất là công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo số lượng và chất lượng.

Thanh Triều + Minh Nguyên