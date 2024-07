Tiền Giang long trọng ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(THTG) Sáng ngày 1-7, tại huyện Gò Công Tây, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ông Trần Thanh Nguyên – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Dũng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đến dự.

Ngày 28/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Cùng với cả nước, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại tỉnh Tiền Giang ra mắt và đồng loạt đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2024.

Quang cảnh lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ảnh: Việt Bình

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân và được bố trí ở ấp, khu phố; làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng hoặc được tuyển chọn mới và bố trí thành Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, gồm có Tổ trưởng, Tổ phó, các thành viên. Đây là lực lượng gần gũi với Nhân dân, sâu sát địa bàn, hiểu rõ về phong tục, thói quen của người dân, thật sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an ở cơ sở.

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cô gắng của các cấp, các ngành trong công tác chuẩn bị mọi điều kiện, để ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, qua đó hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu tham dự đã được theo dõi chương trình diễu hành, biểu dương lực lượng và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở diễn tập thực binh xử lý tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Nguyễn Phong