Tiền Giang họp báo thông tin về tình hình kinh tế – xã hội quý 2

(THTG) Ngày 16-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp báo Thông tin về tình hình kinh tế- xã hội quý II và định hướng những tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Việt Bình

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý sau cao hơn quý trước, quý I tăng 4,47%, quý II/2024 tăng 6,63%. 6 tháng đầu năm 2024 tăng 5,56% so với cùng kỳ, tăng cao nhất giai đoạn 2020 – 2024. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng cao nhất 7,07%; khu vực dịch vụ tăng 6,73%; khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,32%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tại các khu công nghiệp có tổng số 112 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 2,6 tỷ USD (vốn đầu tư FDI) và 4.487 tỷ đồng (vốn đầu tư DDI). Hiện có 04 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút 68 dự án, trong đó có 06 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD và 998,2 tỷ đồng. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2,9 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu đạt 1,5 tỷ USD. Lượng khách du lịch đến tỉnh là 820 ngàn lượt, tăng 19% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.391 tỷ đồng, đạt 72,6% dự toán năm, tăng 29% so cùng kỳ. Đến 30/6/2024, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công của tỉnh 2.549 tỷ đồng, đạt trên 51% kế hoạch.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại họp báo. Ảnh: Việt Bình

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã có những ý kiến, kiến nghị gửi đến tỉnh, liên quan đến những vấn đề như: Quản lý khai thác các mỏ cát; các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tình hình khai thác bãi rác; tình hình kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác; tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công; tiến độ cấp giấy phép lái xe; thời gian đưa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đi vào hoạt động tại trụ sở mới;…. Trước các câu hỏi, vấn đề các phóng viên đặt ra, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã trả lời, giải đáp cụ thể.

Yến Vân