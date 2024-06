(THTG) Sáng ngày 28-6, Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Dự buổi họp báo có đại diện các sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Tiền Giang họp báo công bố số liệu thống kê về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm

Theo thông cáo từ Cục Thống kê tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2024 tại tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát triển ổn định, một số chỉ tiêu tăng trưởng hơn cùng kỳ năm trước. Tổng số sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 32.976 tỷ đồng, (giá so sánh năm 2010) tăng 5,56% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản đóng góp 1,19%, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,04%, khu vực dịch vụ đóng góp 1,99% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 0,34%. GRDP tính theo giá hiện hành đạt 63.784 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước, ước thực hiện thu được 13.428 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ; Tổng chi ngân sách là 9.553 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 424 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,2% so với cùng kỳ; vốn đăng ký là 2.771 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai thiết thực, có hiệu quả…. Tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có diễn biến bất thường; công tác kết nối cung – cầu lao động trong nước cũng như công tác xuất khẩu lao động tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang đã trao đổi thêm nhiều thông tin để các đại biểu tham dự nắm bắt rõ hơn tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và đưa ra những dự báo về sự phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Nguyễn Phong