Tiền Giang chọn 13 xã xây dựng vùng chuyên canh xoài cát Hòa Lộc

(THTG) Toàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 3.050 ha xoài các loại và được trồng rải đều khắp các địa phương. Nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ chọn huyện Cái Bè để xây dựng, phát triển vùng chuyên canh xoài cát Hòa Lộc với khoảng 1.000 ha và mục tiêu đạt sản lượng 24.000 tấn vào năm 2025, đặc biệt là sản phẩm đủ tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu.

13 xã thuộc huyện Cái Bè được chọn để xây dựng vùng chuyên canh xoài cát Hòa Lộc. Ảnh: Việt Bình

13 xã đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý gồm: Hoà Hưng, An Hữu, An Thái Trung, Tân Hưng, Tân Thanh, Mỹ Lương, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông, Thiện Trí, Hoà Khánh, Hậu Thành và Mỹ Lợi A. Hầu hết nhà vườn đều chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất như: bón phân cân đối, tỉa cành tạo tán, quản lý sâu bệnh hại theo hướng IPM, bao trái,…đã duy trì năng suất từ 20 đến 24 tấn/ha, cao hơn năng suất bình quân chung của toàn tỉnh, đồng thời mẫu mã đẹp, chất lượng an toàn thực phẩm.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện các giải pháp nâng cao giá trị xoài cát Hòa Lộc. Trong đó, tập trung xây dựng và cấp chứng nhận cho các vườn đạt chuẩn Việt GAP, Global GAP, cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang các nước tiềm năng, nhất là xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm hạn chế tình trạng xoài cát Hòa Lôc bị rớt giá do xuất khẩu khó khăn như thời gian qua./

Kim Nữ