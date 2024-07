Tiền Giang bắt quả tang 2 phương tiện vận chuyển 16.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

(THTG) Ngày 02-7, trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành, Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra, phát hiện 02 vụ, 02 đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Nguyễn Minh Hiếu cùng tang vật.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Văn Trường.

Lúc 14 giờ 15 phút ngày 02-7, trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tổ công tác chặn dừng xe ô tô do Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1993, ngụ ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An điều khiển. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có chứa 11.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET, HERO và SCOTT.

Trước đó, vào lúc 11 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc Tổ 4, ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tổ công tác chặn dừng xe ô tô do Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1987, ngụ ấp Bắc Hưng, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu điều khiển. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có chứa 4.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu HERO và SCOTT.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Văn Trường về hành vi vận chuyển hàng cấm và bàn giao tang vật, phương tiện cho Công an huyện Châu Thành, Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin và ảnh: Trọng Tín