THÔNG BÁO: Tố giác các hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do nhóm Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn thực hiện

Ngày 19 / 9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã phát đi Thông báo số 1122 về việc phát động tố giác tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản do Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn thực hiện.

Đối tượng Xa (áo thun trắng) và đồng bọn bị tạm giam hồi tháng 6/2024. Ảnh: Việt Tín

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) đang thụ lý điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do Trương Ngọc Xa (tên thường gọi Sang Xuân Quý), sinh năm: 1983, ĐKTT: ấp Sơn Quy B, xã Tân Trung, TP. Gò Công, Tiền Giang cùng đồng bọn thực hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tiền Giang vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác các hành vi phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản, do nhóm đối tượng Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn thực hiện.

Cụ thể, khoảng tháng 02/2024 chị Mai Thị Kim Thắm (tên thường gọi: Lan) nhiều lần vay tiền của ông Trương Ngọc Xa (tên thường gọi Sang Xuân Quý), sinh năm 1983, ĐKTT: ấp Sơn Quy B, xã Tân Trung, thành phó Gò Công, tỉnh Tiền Giang tổng số tiền 160.000.000đ (Một trăm sáu mươi triệu đồng) với lãi suất 02%/ngày, cứ 5 ngày sẽ đóng lãi một lần cho Xa và Phan Tuấn Cường, sinh năm: 1987, ĐKTT: ấp Chợ Bến, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh tiền Giang là đồng bọn của Xa là người trực tiếp đi lấy tiền. Do không có khả năng đóng tiền lãi đúng hạn nên Xa và Cường đã nhiều lần đe dọa, ép buộc chị Thắm viết nhiều giấy nợ khống với số tiền 730.000.000 đ (Bảy trăm ba mươi triệu đồng). Ngày 30/5/2024, Xa và Cường tiếp tục điện thoại yêu cầu chị Thắm phải đưa cho Cường số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) nếu không sẽ cho người xuống nhà đánh chị Thắm, người thân của chị và ép buộc chị Thắm phải đưa tiền. Do sợ bị đánh và bị các đối tượng đến nhà đập phá nên ngày 31/5/2024 chị Thắm đã vay tiền đưa cho Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành kiểm tra và bắt người phạm tội quả tang đối với Phan Tuấn Cường khi Cường nhận số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) vừa cưỡng đoạt của chị Thắm.

Mở rộng điều tra về hành vi của Phan Tuấn Cường cùng đồng bọn, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 05 đối tượng gồm: Trương Ngọc Xa, Phan Tuấn Cường, Phan Văn Hải, sinh năm 1996, ĐKTT: ấp Hộ, xã Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang; Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1996, ĐKT: ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang; Huỳnh Công Minh, sinh năm: 1988, ĐKTT: khu phố Lăng 1, Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Căn cứ quy định pháp luật và hành vi của nhóm Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị Công an các địa phương tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn quản lý tố giác các hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do nhóm Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn thực hiện để tập hợp, xử lý. Đề nghị ai là bị hại của nhóm Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn gửi đơn hoặc trực tiếp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tiền Giang để tập hợp, xử lý theo quy định pháp luật.

Đơn thư tố giác tội phạm gửi về địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tiền Giang, số 782, ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.Số điện thoại đường dây nóng: 693.599.511 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang) hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Đặng Trọng Nhân, số điện thoại: 0914.474.998.

Ban biên tập