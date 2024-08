(THTG) Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã, nhất là đoạn Quốc lộ 1A, Ban An toàn giao thông thị xã Cai Lậy vừa tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” đoạn Quốc lộ 1A qua nội ô thị xã từ Km 1987 + 500 đến Km 1995 + 400.

Thị xã Cai Lậy ra quân dọn dẹp hành lang giao thông trên Quốc lộ 1A

Để tạo sự đồng thuận cao, trước khi tiến hành, các lực lượng chức năng của thị xã đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, dọn dẹp các chướng ngại vật, hàng hóa tập kết kinh doanh trong phạm vi hành lang ATGT; hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT.

Tại buổi ra quân, lực lượng Công an thị xã đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tại các xã, phường thực hiện cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan sạch đẹp, hành lang an toàn, thông thoáng. Qua đó, đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường kiểu mẫu.

Minh Tấn