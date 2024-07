Thanh tra Giao thông giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên Đường tỉnh 879

(THTG) Nhầm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong 02 ngày 30 và 31/7, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang, Ban An toàn giao thông huyện Chợ Gạo và chính quyền địa phương đã phối hợp thực hiện giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và phạm vi đã giải phóng mặt bằng khu vực Chợ Bến Tranh trên đường tỉnh 879 thuộc địa phận xã Lương Hoà Lạc.

Sau khi xác định mốc hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến theo quy định của pháp luật, các lực lượng chức năng đã thực hiện công tác giải tỏa việc mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; tháo dỡ bin hiệu, bin quảng cáo, đồ vật kiến trúc, các công trình kt câu tạm, vật liệu xây dựng nằm trong phạm vi giải tỏa.

cũng đã thực hiện cắt tỉa cây xanh, bụi rậm che khuất tầm nhìn, gây mất mỹ quan nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn về điện. Song song với thực hiện giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và phạm vi đã giải phóng mặt bằng, lực lượng chức, chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan để người dân nâng cao nhận thức để không tái vi phạm gây cản trở, mất an toàn giao thông trên tuyến.

Mạnh Cường – Việt Bình