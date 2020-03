Thành lập khu nhà trọ công nhân tự quản Su Su, khu  công nghiệp Long Giang

(THTG) Ngày 3-3, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với công an Tiền Giang và chính quyền địa phương xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước công bố quyết định thành lập Khu nhà trọ công nhân tự quản Su su .

Khu nhà trọ công nhân tự quản Su Su , do ông Nguyễn Ngọc Trung làm chủ doanh nghiệp. Khu nhà trọ Su Su có qui mô 30 phòng, với trên 60 công nhân, lao động đang làm việc ở các công ty thuộc Khu công nghiệp Long Giang thuê ở trọ.

LĐLĐ tỉnh tham dự lễ công bố quyết định thành lập khu nhà trọ công nhân tự quản SuSu. Ảnh: Anh Tuấn

Khu nhà trọ với quy mô 30 phòng với hơn 60 công nhân ở. Ảnh: Anh Tuấn

Thông qua Khu nhà trọ công nhân tự quản, công nhân, lao động ở khu nhà trọ có điều kiện tham gia sinh hoạt, vui chơi giải trí, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, các biện pháp ngăn ngừa và phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ môi trường, vận động mọi người nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm. Từ đó, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng khu nhà trọ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Công Luận