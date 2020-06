Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng cả 3 tiêu chí trong 6 tháng đầu năm 2020

(THTG) Ngày 16-6, Ban An toàn Giao thông tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Việt Bình

Theo báo cáo từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn diễn biến phức tạp. Tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/6/2020, toàn tỉnh xảy ra 203 vụ tai nạn giao thông, làm chết 123 người, bị thương 103 người; so với cùng kỳ năm 2019, tăng cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tai nạn giao thông tại cầu Rạch Miễ u làm 1 người bị thương nặng vào tháng 4/2020. Ảnh: Minh Trí

Qua phân tích cho thấy, thời điểm từ 18 giờ đến 24 giờ là khoảng thời gian xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất; phương tiện gây tai nạn chủ yếu là xe mô tô, xe gắn máy (chiếm 53%), tập trung chủ yếu ở nam giới, có độ tuổi từ 27 tuổi đến 55 tuổi. Nguyên nhân gây tai nạn hàng đầu là do đi sai làn đường, phần đường chiếm tỷ lệ 12,81%; không nhường đường, sử dụng rượu bia…

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban ATGT tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Nhằm kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trong 6 tháng cuối năm 2020, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban ATGT tỉnh đề nghị các ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT, đưa các nội dung này đi vào chiều sâu, để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông; các đơn vị có liên quan cần xem xét, xây dựng phương án đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng ở các tuyến đường chính thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là trên địa bàn huyện Cái Bè. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cần đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu trên địa bàn tỉnh, thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Mạnh Cường