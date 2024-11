Phường 2 TP. Mỹ Tho bầu ông Phạm Minh Trúc giữ chức Chủ tịch UBND phường

*** Tại Tiền Giang, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư đã điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang. * Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. * Xã An Cư huyện Cái Bè khánh thành cầu giao thông nông thôn. * Huyện Cai Lậy ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. * Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức Lễ trao tặng Huy chương Quân kỳ quyết thắng của Chủ tịch nước cho 4 cán bộ công tác trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Cái Bè tổ chức giải bóng đá mini tứ hùng năm 2024. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức phản biện dự thảo nghị quyết về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của HĐND huyện. * Xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo tổ chức mittinh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. * Ban Chỉ huy quân sự huyện Gò Công Đông tổ chức diễn tập 1 bên 1 cấp trên bản đồ. * Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố bắt tạm giam đối tượng mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh, lừa dì ruột hơn 4,5 tỷ đồng. * Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cai Lậy tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2025. * Huyện ủy Gò Công Tây trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên xã Yên Luông và Vĩnh Hựu. * Hội đồng nhân dân phường 1 thành phố Mỹ Tho tổ chức kỳ họp bầu các chức danh của HĐND và UBND. * Phòng Giáo dục huyện Tân Phước tổ chức giải cờ vua truyền thống khối Tiểu học và THCS. * Chi bộ Khu phố 2 phường 1 thị xã Cai Lậy đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới. * Các địa phương trên địa bàn huyện Chợ Gạo đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường. * Huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị giao ban phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ. * Chính thức đề xuất phương án giá điện 2 thành phần, có phương án đồng giá. * Thành phố Hồ Chí Minh: Tài xế vừa lái xe buýt, vừa bấm điện thoại bị công an lập biên bản. * Điện gió, điện mặt trời làm xong bỏ đó, dự án đắp chiếu lãng phí hàng trăm ngàn tỷ đồng. * Bình Dương: Trích xuất camera vụ xe ben chở đầy vật liệu ủi nhiều xe đang dừng chờ đèn đỏ ở Tân Uyên. * Làm việc tại tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tập trung đào tạo nhân lực cho vùng và sân bay Long Thành. * Công nhận 615 ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024. * Khánh Hòa: Xử phạt nhóm khai thác khoáng sản trái phép. * Thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi: Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư. * Đồng Nai: tài xế không bằng lái vẫn chạy xe đưa rước 30 học sinh mỗi ngày. * Thành phố Hồ Chí Minh trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. * Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải sửa ngay 184 đường ngang có người gác của hệ thống giao thông đường sắt hoàn thành trong năm 2025. * Thành phố Hồ Chí Minh: Taxi công nghệ bị 2 xe tải tông liên tiếp. * Cần Thơ xây tường bảo vệ Bến Ninh Kiều trước tình trạng triều cường ngày càng dâng cao. * Đà Nẳng mưa kéo dài từ nửa đêm đến gần sáng gây ngập trên diện rộng. * Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chỉ trích Mỹ, Nhật, Hàn tập trận. * Hàn Quốc – Châu Âu cùng lên án, yêu cầu Triều Tiên rút quân khỏi Nga. * Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy cấp cao Hezbollath tại Lebanon. * Tây Ban Nha cảnh báo tiếp tục mưa lớn sau thảm họa làm 214 người chết.