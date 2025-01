Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

*** Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác năm 2024. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ký quyết định công nhận xã Đông Hòa Hiệp huyện Cái Bè đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Tiền Giang tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 40. * Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổng kết công tác năm 2024. * Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh Tiền Giang công bố quyết định thành lập và ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty may mặc tại Khu Công nghiệp Long Giang huyện Tân Phước. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh dự hội nghị trực tuyến Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long. * Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác năm 2024. * Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo cung cấp số liệu thống kê về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2024. * Năm 2024, Tiền Giang thành lập mới 10 Hợp tác xã. * Đêm Giao thừa Xuân Ất Tỵ, Tiền Giang có 8 địa phương bắn pháo hoa phục vụ vui chơi giải trí của nhân dân bao gồm: thành phố Mỹ Tho, Cái Bè, Cai Lậy, Chợ Gạo, Gò Công Tây, thành phố Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phú Đông. * Chợ hoa Xuân tỉnh Tiền Giang sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng 12 âm lịch tại Quảng trường Hùng Vương thành phố Mỹ Tho với hơn 500 lô bán hoa kiểng tham gia. * UBND tỉnh Tiền Giang thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2025, theo đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết 9 ngày, từ ngày 26 tháng Chạp âm lịch đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch. * Chưa có cơ chế cụ thể về việc chi tiền cho người báo tin vi phạm giao thông. * Thông tin về 1 thanh niên 1 ngày thu 50 triệu đồng từ báo tin vi phạm giao thông đăng trên mạng xã hội là bịa đặt xuyên tạt. * Sẽ phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm tài chính quốc tế. * Công an triệu tập 2 tài xế trong vụ xe tải cúp đầu xe khách và đánh nhau ở Đà Lạt. * Xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tài xế đầu tiên bị phạt 35 triệu đồng theo Nghị định 168. * Các chuyên gia khuyến cáo 22 phút tập luyện thể dục mỗi ngày, nguy cơ giảm được 19 bệnh thường gặp. * Đắk Lắk truy trách nhiệm, tìm phương án xử lý vụ giá đỗ ngâm hóa chất. * Sẽ duy trì và triển khai thực hiện nghiêm Nghị định 168 về xử lý vi phạm giao thông. * Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường để xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. * Hà Nội: Nhiều nhà tái định cư hoang phế. * Gần Tết, số vụ lừa đảo qua mạng tăng mạnh. * Các nhà khoa học thế giới đã tìm ra nguyên nhân vì sao ung thư thường di căn đến phổi. * Ông Biden chính thức chặn Tập đoàn Thép Nhật Bản mua lại US Steel. * Trong chuyến công du cuối, ông Blinken thúc đẩy hợp tác Mỹ với Hàn và Nhật. * Nga kêu gọi Israel dừng ngay việc tấn công Dải Gaza.