Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu gặp gỡ các giới mừng Xuân Ất Tỵ

(THTG) Chiều ngày 15/01/2025, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt Văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, phóng viên, biên tập viên, Đội ngũ trí thức, giới công thương người Hoa, Việt kiều, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho tỉnh mừng xuân Ất Tỵ năm 2025. Dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Quang cảnh buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm qua và những mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025. Theo đó, năm 2024, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Hầu hết chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đầu năm đều đạt và vượt. Tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2024 của tỉnh tăng 7,02%, GDP bình quân đầu người đạt 76,4 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 11.785 tỷ đồng, đạt 133,9% so với dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển tốt, gia tăng giá trị. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội cho người dân được đảm bảo, cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,79%, vượt kế hoạch đề ra. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Năm 2025, để tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển và bền vững, tỉnh Tiền Giang sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và giải pháp trong tâm như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác triển khai Quy hoạch tỉnh, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực của tỉnh. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, hiệu quả giáo dục và đào tạo nhằm tiến đến mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân…

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, các đại biểu đã bày tỏ niềm vui mừng trước tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời chia sẻ, gửi gắm tâm tư nguyện vọng đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, phóng viên, biên tập viên, đội ngũ trí thức, giới công thương người hoa, việt kiều, nhà hảo tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh năm qua. Ông khẳng định, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cho các giới, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong xây dựng và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang. Mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, phóng viên, biên tập viên, đội ngũ trí thức, giới công thương người hoa, việt kiều, nhà hảo tâm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cao hơn, nhiệt tình hơn và trách nhiệm hơn góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025, thay mặt lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn, lời chúc mừng đến đội ngũ văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, phóng viên, biên tập viên, Đội ngũ trí thức, giới công thương người hoa, việt kiều, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho tỉnh cùng gia đình năm mới thắng lợi mới, mọi sự tốt đẹp và gặt hái nhiều thành công.

Nguyễn Phong