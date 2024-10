Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng làm việc với TP. Mỹ Tho 

Ngày 25-10, Ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang đã chủ trì buổi làm việc với UBND TP. Mỹ Tho về tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có ông Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

9 tháng đầu năm 2024, kinh tế TP. Mỹ Tho tiếp tục tăng trưởng ổn định. Các ngành chủ lực như nông nghiệp, công nghiệp và thương mại – dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Tổng giá trị sản xuất tăng 6,43% so cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người 103,5 triệu đồng/người/năm, tính theo mức sống đạt 99,04% nghị quyết; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 11.200 tỷ đồng/14.7000 tỷ đồng, đạt 76,19% so nghị quyết năm, tăng 38,52% so cùng kỳ; giải quyết việc làm đạt 72% nghị quyết năm; tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí; tội phạm về trật tự xã hội giảm 5,1% số vụ so với cùng kỳ; văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững

Tại buổi làm việc UBND TP. Mỹ Tho nêu lên những khó khăn, vướng mắc, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và kiến nghị, đề xuất một số cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện để thành phố Mỹ Tho phát triển, giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lãnh đạo các sở ngành tỉnh cũng đã trao đổi, có những ý kiến đóng góp đồng thời nêu ra những định hướng, giải pháp hỗ trợ TP.Mỹ Tho tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội của TP. Mỹ Tho trong 9 tháng năm 2024. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông đề nghị TP. Mỹ Tho quyết tâm thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra, không để tồn đọng; Về công tác quy hoạch, phát triển đô thị, mục tiêu TP. Mỹ Tho phải giữ vững tiêu chí đô thị loại I. TP. Mỹ Tho cần phát triển xứng tầm với tiềm năng, vị thế đô thị trung tâm tỉnh; đẩy nhanh chỉnh trang nội ô, chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên đán 2025 và Đại hội Đảng các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại tất cả các Đề án, dự án của tỉnh hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp để có cơ sở đánh giá, từ đó lập chương trình, dự án nông nghiệp cho TP. Mỹ Tho về mô hình phát triển nông nghiệp xanh, sạch và theo chuỗi giá trị; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần có quy hoạch hệ thống giáo dục, để giảm áp lực cho con em Mỹ Tho đi các huyện lân cận học tập; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp TP. Mỹ Tho khai thác hiệu quả Quảng trường Hùng Vương.

