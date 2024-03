Nông dân Tân Phú Đông có thu nhập ổn định nhờ trồng sả

(THTG) Trong khi phần lớn diện tích sản xuất nông nghiệp ở các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang tạm ngưng trồng trọt do khô hạn, xâm nhập mặn, thì nông dân huyện Tân Phú Đông vẫn duy trì sản xuất và có thu nhập ổn định từ cây sả. Hiện nay giá bán sả có tăng, càng tăng thêm thu nhập cho người dân huyện cù lao trong bối cảnh xâm nhập mặn năm nay gay gắt hơn cùng kỳ năm trước.

Cây sả phù hợp với vùng đất Tân Phú Đông, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Ảnh: Đoàn Vũ

Toàn huyện Tân Phú Đông hiện có gần 4.000 ha sả, tăng gần gấp đôi so với năm 2020 do nông dân chuyển đổi ruộng lúa năng suất thấp sang trồng sả. Mỗi năm, bà con thu hoạch 2 vụ, với năng suất trung bình đạt khoảng 15 tấn/ha. Hiện thương lái mua sả tại ruộng với giá từ 6.000 đồng đến 7.000 đồng/kg. Sau khi trừ đi chi phí, nông dân thu lãi khoảng 100 triệu đồng/ha, cao gấp 2 đến 3 lần so với cây lúa.

Điều quan trọng nhất là cây sả thích nghi tốt với điều kiện hạn mặn và không tốn nhiều nước tưới như các loại cây trồng khác nên dễ dàng duy trì sản xuất trong mùa khô. Trong thời gian tới, lãnh đạo huyện Tân Phú Đông chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa trong canh tác cây sả, khuyến khích nông dân áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, nhằm giải phóng sức lao động cho người dân và tăng năng suất, hiệu quả kinh tế.

Kim Nữ