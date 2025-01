Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang triển khai kế hoạch năm 2025

(THTG) Ngày 9/01/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2025. Ông Trần Văn Dũng – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có ông Tạ Minh Tâm – Tỉnh ủy viên – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang điều hành tiền tệ, tín dụng, ngoại hối ổn định, thông suốt. Các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm túc quy định về lãi suất, tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp, ổn định trong năm 2024 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, góp phần hỗ trợ cho phát triển kinh tế – xã hội tỉnh. Đến cuối năm 2024, tổng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn đạt 107.131 tỷ, tăng 10.249 tỷ so với cuối năm 2023, tỷ lệ tăng 10,58%, đạt 102,39% so với kế hoạch. Đa số các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù của Ngành đã được hệ thống các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện và đạt hiệu quả, điều này giúp cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các chương trình, chính sách này với quyền lợi cao nhất. Năm 2024, ghi nhận sự tăng trưởng nhanh về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy chuyển đổi số. Việc triển khai sinh trắc học ngân hàng được người dân, doanh nghiệp ủng hộ. Toàn tỉnh Có 276 máy ATM, 1.128 máy POS đang hoạt động (tăng 6 máy ATM, 52 máy POS); hơn 108.234 điểm chấp nhận thanh toán QR Code, tăng gấp 11 lần so với năm 2023. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những thành tích nổi bật của ngành ngân hàng trong năm qua. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức trong năm 2025 như: nợ xấu, lãi suất, mức dư nợ còn thấp,… mà ngành ngân hàng cần đưa ra những giải pháp trọng tâm để đạt được kế hoạch đề ra năm 2025.

Trong năm 2025, ngành Ngân hàng đặt ra chỉ tiêu Tổng nguồn vốn huy động tăng 8% so với cuối năm 2024. Tổng dư nợ tăng trưởng 15% so với cuối năm 2024, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Để đạt được, ngành ngân hàng Tiền Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; Tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả, thiết thực chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp. Tăng cường rà soát cắt giảm các thủ tục không phù hợp, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng đi đôi với việc tuân thủ quy định của pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động TTKDTM. Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

Yến Vân