(THTG) Ngày 9 – 8, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Gạo phối hợp Công ty TNHH một thành viên Wondo Vina ở xã Long Bình Điền tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2024 cho 1.197 đoàn viên, người lao động. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7.

Liên đoàn Lao động huyện Chợ Gạo tổ chức Bữa cơm công đoàn tại Công ty Wondo Vina

“Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức tại nhà ăn Công ty TNHH MTV Wondo Vina. Mỗi suất ăn trị giá 68.000 đồng, kinh phí do Liên đoàn Lao động hỗ trợ. Kinh phí này cao hơn bữa ăn ca thường ngày 50.000 đồng/suất từ nguồn kinh phí công đoàn công ty. Khẩu phần bữa ăn đa dạng gồm món mặn (đùi gà rán, tôm hấp chanh dây, chả giò chiên), món xào (cà rốt, su hào xào thịt heo), canh chua tép, trái cây và nước ngọt. Đối với món chay gồm nấm xào thập cẩm sườn non, chả giò chay, heo quay bánh hỏi, cà rốt và xu hào xào chay với đậu hủ, canh chua đậu hủ non, đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Liên đoàn Lao động huyện Chợ Gạo cho biết, Bữa cơm công đoàn là dịp để người lao động, tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ, tạo nên bầu không khí đoàn kết, thấu hiểu; qua đó tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty đã tặng 10 phần quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại công ty, mỗi phần quà là 300.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, Ban Chấp hành CĐCS công ty còn tổ chức tặng quà sinh nhật cho 101 lao động có ngày sinh trong tháng 8.

Công Hưởng- Ngọc Xuyên