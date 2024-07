Kênh Chợ Gạo – Tuyến đường thủy văn hóa, an toàn

(THTG) Chiều ngày 12-7, Phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Tuyến đường thuỷ văn hóa, an toàn giao thông” trên tuyến kênh Chợ Gạo.

Tuyến Kênh Chợ Gạo có chiều dài 28,5 km, tiếp giáp địa giới hành chính tỉnh Long An, là tuyến đường thủy huyết mạch nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long; có vị trí, vai trò quan trọng trong giao thông đường thủy, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang và khu vực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Mô hình “Tuyến đường thuỷ văn hoá, an toàn giao thông” trên tuyến kênh Chợ Gạo có các tiêu chi chung như: người tham gia giao thông đường thủy phải hiểu biết đẩy đủ và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Khi tham gia giao thông đường thủy phải có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng, giữ gìn an toàn cho mình và mọi người, biết tôn trọng và tuân thủ quy tắc giao thông đường thủy. Lực lượng chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử có văn hóa khi xử lý công việc và tiếp xúc với nhân dân…

Kênh Chợ Gạo là tuyến đường thủy huyết mạch nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: Minh Nguyên

Việc triển khai mô hình “Tuyến đường thuỷ văn hoá, an toàn giao thông” trên tuyến kênh Chợ Gạo sẽ góp phần để trật tự an toàn giao thông đường thuỷ trên tuyến kênh tiếp tục được cải thiện hơn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang và khu vực.

Nguyễn Phong