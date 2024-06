(THTG) Ngày 17-6, UBND huyện Tân Phú Đông tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2024 với chủ đề “Trẻ em hôm nay – Tương lai ngày mai”. Diễn đàn có 50 em học sinh tiêu biểu trên địa bàn huyện tham gia. Tham gia và chủ trì buổi diễn đàn có Ông Bùi Thái Sơn – Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh Diễn đàn trẻ em năm 2024.

Tại diễn đàn, các em được giao lưu, đối thoại trực tiếp, thẳng thắn bày tỏ ý kiến về những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển an toàn của trẻ em với lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, các vấn đề liên quan đến bạo lực trẻ em, bạo lực học đường; tai nạn thương tích; sử dụng mạng xã hội an toàn; luật An toàn giao thông; các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho trẻ em trong dịp hè…

Những câu hỏi và các nội dung mà các em học sinh đặt ra đều được đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện lắng nghe, giải đáp; đồng thời, cung cấp nhiều thông tin có tính định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề mà các em đang quan tâm, giúp các em hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em cũng như sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, nhà trường trên địa bàn huyện trong thời gian qua nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, giáo dục kỹ năng cho trẻ em; bảo vệ trẻ em,…

Tặng quà cho cá cháu thiếu nhi tham dự diễn đàn.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện trong thời gian tới, ông Bùi Thái Sơn – Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, nhà trường, đặc biệt là các thầy, cô tổng phụ trách đội tiếp tục tham mưu, làm tốt hơn nữa về mọi mặt để các em được thụ hưởng những điều tốt nhất. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, quyền trẻ em, tăng cường các biện pháp bảo vệ cho trẻ em.

Dịp này lãnh đạo Uỷ Ban nhân dân huyện đã trao tặng quà cho các em học sinh tại diễn đàn.

Tin và ảnh: Duy Tuấn