Huyện Gò Công Tây triển khai mô hình Người dân tự quản tại xã Yên Luông

(THTG) Ngày 19-9, Công an huyện Gò Công Tây phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Yên Luông tổ chức triển khai thực hiện mô hình Người dân tự quản về an ninh trật tự trên Tuyến đường Bắc kênh Tham thu thuộc địa bàn ấp Thạnh Phong xã Yên Luông.

Khu dân cư nằm trên tuyến đường Bắc kênh Tham thu ấp Thạnh Phong có chiều dài 1,4 km với 71 hộ dân, có 312 nhân khẩu, đây là tuyến đường tiếp giáp nối liền với tuyến đường Kênh Tham thu của xã Thạnh Trị và xã Thành Công. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự ở địa bàn diễn biến khá phức tạp, tệ nạn trộm cắp tài sản diễn ra thường xuyên, thanh thiếu niên chạy xe nẹt pô rú ga gây mất an ninh trật tự, thanh thiếu niên tham gia các tệ nạn cờ bạc, ma túy có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội huyện Gò Công Tây về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, trong đó tập trung vào xây dựng, nhân rộng các mô hình nhằm phát huy vai trò tự quản của người dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự hòa, tự bảo vệ”, Công an huyện Gò Công Tây phối hợp với xã Yên Luông xây dựng mô hình tuyến đường người dân tự quản. Ban chỉ đạo xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhận thức rõ, chung sức đồng lòng tích cực tham gia phòng ngừa và đấu tranh, tố giác, trấn áp các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội. Tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nêu cao vai trò của người dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an để thực hiện tốt mô hình, trong đó tập trung vận động từng hộ gia đình trong khu dân cư trở thành thành viên tích cực trong phong trào. Mục đích là đem lại sự chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự, nhất là không có tội phạm và tệ nạn xã hội xảy ra trong khu dân cư, người dân trong khu dân cư không vi phạm pháp luật, tự giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kim Lan