Huyện Cai Lậy kiểm tra, thẩm định “Con đường văn hóa” tại xã Phú Nhuận

(THTG) Ngày 4/10, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và dân số” huyện Cai Lậy đã đến thẩm định “Con đường văn hóa” ở xã Phú Nhuận.

Khảo sát thực tế tại đường Bắc Rạch Muồng, ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận.

Để có cái nhìn khách quan về tổng thể, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại đường Bắc Rạch Muồng, ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận. Đường có chiều dài 840m, ngang 3,5m, với 40 hộ dân đang sinh sống cập tuyến đường. Thời gian qua, nhân dân trong ấp tích cực thực hiện 2 tiêu chuẩn “Con đường văn hóa” là: Đạt tiêu chuẩn môi trường cảnh quan sạch đẹp; Đạt chuẩn văn minh, an toàn về an ninh trật tự. Trong đó, 100% hộ dân trồng cây xanh, hoa kiểng; 100% hộ dân thực hiện mô hình cột cờ kết hợp ánh sáng an ninh…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và dân số” huyện Cai Lậy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà địa phương đã đạt được, đồng thời có những ý kiến trao đổi với địa phương trong việc hoàn thiện các phần việc. Kết quả, các thành viên trong đoàn công tác của huyện thống nhất đề xuất UBND huyện Cai Lậy công nhận danh hiệu “Con đường văn hóa” Bắc Rạch Muồng, ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận.

Hồng Linh