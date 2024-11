Huyện Cái Bè công bố và trao chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2024

(THTG) Ngày 12/11, UBND huyện Cái Bè tổ chức hội nghị công bố và trao chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 01 và 02 năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có ông Phan Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện công bố quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP đợt 01 năm 2024

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã công bố quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP đợt 01 năm 2024 của UBND huyện gồm có 10 sản phẩm xếp hạng 03 sao như: Sản phẩm tổ yến tinh chế, yến chưng đông trùng hạ thảo, yến chưng nhân sâm, yến chưng gừng, yến chưng đông trùng hạ thảo đường kiêng 35% của Công ty TNHH MTV TMDV xuất nhập khẩu gỗ Mỹ Hồng Phước (ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông); Sản phẩm dưa mắm và dưa mắm chay của hộ kinh doanh dưa mắm Út Lê Trâm Cái Bè (ấp 04, xã An Thái Trung); Sản phẩm lạp xưởng của cơ sở Kim Thanh (ấp 05, xã An Hữu); Sản phẩm nếp của Doanh nghiệp Tư nhân Long Nếp (ấp An Thái, xã An Cư); Sản phẩm bánh phồng chay Nhà cổ của Công ty TNHH Nhà cổ Ba Đức (ấp An Lợi, xã Đông Hoà Hiệp).

Các sản phẩm được công nhận OCOP năm 2024.

Cùng với đó, đợt 02 năm 2024 có 07 sản phẩm, xếp hạng 03 sao được công nhận như: Sản phẩm gạo ST25, gạo thơm thượng hạng, gạo hương lài, nước uống đóng chai Bliss của Công ty TNHH Giàu Thanh Hồng (ấp An Thái, xã An Cư); Sản phẩm bánh kẹp xếp của cơ sở Thanh Hương (ấp Lương Nhơn, xã Mỹ Lương); Sản phẩm sầu riêng Ri 06 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoà Lộc RR (ấp 02, xã Tân Thanh); Sản phẩm vú sữa tím bách thảo của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lợi A (ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A).

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các chủ thể OCOP, chính quyền địa phương và các ngành liên quan. Qua đó, Ông đề nghị các địa phương cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu tại các sàn giao dịch điện tử, hội chợ thương mại dịch vụ để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm được rộng rãi hơn. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các đơn vị tham gia phát triển OCOP, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện thường xuyên, lâu dài gắn với kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương trong thời gian tới.

