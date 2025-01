Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2024

(THTG) Ngày 03/01/2025, Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2024.

Qua báo cáo cho thấy, trong năm 2024 với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ngay từ đầu năm, cùng với sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tăng trưởng rõ nét hơn qua từng quý, quý sau cao hơn quý trước và đạt được kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2024 ước đạt hơn 70.900 tỷ đồng, tăng trên 7% so với năm 2023; ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 11.785 tỷ đồng, đạt gần 134% dự toán và tăng 15,2% so với cùng kỳ; vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 51.100 tỷ đồng, đạt hơn 101% kế hoạch, tăng gần 11% so với cùng kỳ; ước thực hiện năm 2024 có hơn 900 doanh nghiệp thành lập mới, đạt gần 103% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 12,4% so với cùng kỳ; tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng là 89.250 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 8,8% so với cùng kỳ; giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 06 tỷ USD, đạt 120% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 03 tỷ USD, đạt 120% kế hoạch, tăng 11,7% so với cùng kỳ; thu hút 1.640 lượt khách du lịch đến với Tiền Giang, tăng hơn 18% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 504 ngàn lượt, tăng gần 20%.

Mạnh Cường