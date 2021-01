Hệ thống ngân hàng tỉnh Tiền Giang huy động 76.144 tỷ đồng trong năm 2020

(THTG) Ngày 20-01, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết hoạt động ngành ngân hàng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang.

Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện các quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, đồng thời đã 3 lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng giảm chi phí đầu vào, có thêm điều kiện hỗ trợ khách hàng giảm chi phí vốn vay, phục hồi sản xuất kinh doanh. Mức giảm lãi suất cho vay thông thường là 0,5% đến 1,5%/ năm so với trước khi có dịch Covid-19 cho các khoản vay mới. Bên cạnh đó, ngành còn chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí, giảm mạnh lãi suất cho vay, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên như: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động ngành ngân hàng năm 2020. Ảnh: Bùi Phong

Tính đến cuối năm 2020, tổng vốn huy động trên địa bàn đạt 76.144 tỷ đồng, tăng 9,64%, đạt trên 99% kế hoạch năm; dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 64.302 tỷ đồng, tăng trên 14%, vượt kế hoạch đề ra.

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng BIDV chi nhánh huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Nguyên

Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tập trung triền khai các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện các chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm trần lãi suất huy động vốn, giữ vững nguồn vốn huy động hiện có và phấn đấu nguồn vốn huy động toàn ngành tăng khoảng 8% so với năm 2020. Riêng công tác tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế, phấn đấu toàn ngành trên địa bàn tăng trưởng tín dụng 12% so với năm 2020. Trong quá trình điều hành, các ngân hàng sẽ linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến của nền kinh tế thị trường; tiếp tục mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, tăng cường kết nối, đối thoại nhằm tăng khả năng tiếp cận vay vốn ngân hàng của người dân, doanh nghiệp để phục hồi, ổn định sản xuất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đơn giản hóa thủ tục vay vốn.

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của ngành ngân hàng tỉnh Tiền Giang trong năm qua. Ông cũng đề nghị ngành ngân hàng trong năm 2021, tiếp tục nỗ lực thực hiện những công tác trọng tâm như: Bám sát chỉ đạo của chính phủ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ, quản lý và điều hành ngân hàng, tín dụng; tạo điều kiện hỗ trợ khách hàng trong vay vốn trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thiên tai; phối hợp với các sở ngành liên quan xử lý nợ xấu, thu hồi nợ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Quỹ tính dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, giải pháp đảm bảo an toàn Quỹ tính dụng nhân dân; phát động, thi đua khen thưởng trong hệ thống ngân hàng, để phấn đấu năm 2021 tiếp tục đứng đầu trong khu vực.

Hồng Tuyến