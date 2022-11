HĐND tỉnh làm việc với Công an Tiền Giang về công tác giải quyết tố giác tội phạm

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Tiền Giang, do Trần Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác khởi tố, điều tra các vụ án hình sự.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Tại buổi giám sát, Công an Tiền Giang cho biết: từ ngày 1-1-2019 đến 31-3-2022, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 9.200 tin báo, tố giác cần phải giải quyết; kết quả đã giải quyết 7.347 tin báo, tố giác. Việc thực hiện các hoạt động khám xét, thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; Thực nghiệm điều tra; đối chất, nhận dạng; Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi… đảm bảo khách quan, đúng trình tự quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Công an Tiền Giang luôn xác định công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là công tác đặc biệt quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Tuy nhiên cũng còn nhiều hạn chế mà Đoàn giám sát đề nghị Công an tỉnh giải trình như: Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố hầu hết đạt dưới 90%; Số vụ tạm đình chỉ khá cao, số phục hồi giải quyết thấp, một số nơi chưa đạt 50% như các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, thị xã Cai Lậy và TP. Mỹ Tho.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Đoàn giám sát kiến nghị Công an tỉnh quan tâm về quỹ đất, vị trí để xây dựng trụ sở làm việc cho công an cơ sở; Kho bảo quản vật chứng ở một số cơ sở quá tải; Xử lý nghiêm các tin báo vu khống, tin giả; Cần phản hồi kết quả giải quyết tin báo cho người dân; Tổ chức đánh giá các mô hình do Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể, những mô hình hiệu quả cần được phát huy, nhân rộng; Biểu dương, khen thưởng người dân tố giác tin báo phòng chống tội phạm có hiệu quả.

Công Luận