(THTG) Nhiều năm nay, người dân ở xã An Cư, huyện Cái Bè đều tổ chức lễ giỗ Bác. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, người dân đã dâng lên Bác những nén hương để tưởng nhớ Người. Từ đó, ngày giỗ Bác trở thành nét văn hóa của huyện, thể hiện lòng tri ân và nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi gương vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Giỗ Bác Hồ – nét đẹp văn hóa của người dân xã An Cư Cái Bè

Hàng năm khi đến ngày giỗ Bác Hồ, nhân dân ở ấp An Hòa, Mỹ Hòa và An Thái, xã An Cư đều có mặt đầy đủ, hễ ai có củi đem củi, ai có lá dừa đem lá dừa, ai có trái cây thì đem trái cây, ai có gà vịt thì đem gà vịt…để nấu cúng Bác. Đối với Bác, ai cũng tôn trọng kính yêu.

Trên bàn thờ, những mâm cơm đầy ắp nghĩa tình, những bông hoa tươi, món đặc sản của quê hương được mọi người, mọi nhà mang đến dâng lên Bác với tấm lòng của những người con, người cháu dành cho người ông, người cha mình.

Tại ngày giỗ, cán bộ và nhân dân cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể cho nhau nghe những mẫu chuyện về tấm gương, đạo đức sáng ngời của Bác. Sau đó, từng dòng người thành kính dâng lên Người những nén hương như một lời tri ân đối với công ơn của Bác.

Giỗ Bác là một hoạt động ý nghĩa nhằm nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Do đó, hàng năm đến ngày 2-9, người dân ở ấp An Hòa, Mỹ Hòa và An Thái, xã An Cư đều long trọng tổ chức lễ giỗ Bác. Từ đó, càng tạo thêm tình cảm gắn kết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Có thể thấy, lễ giỗ Bác Hồ tuy gọn nhưng đầm ấm nghía tình, xuất phát tấm lòng tôn kính, tri ân. Đây cũng là dịp để mọi người soi rọi lại bản thân, nhắc nhở mình sống tốt hơn, xứng đáng hơn, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng người của Bác.

Chiêu Nam