Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh đầu năm mới Quý Mão 2023

Tương tự, dầu diesel tăng 890 đồng/lít, có giá mới 22.524 đồng/lít; Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 22.576 đồng/lít sau khi tăng 767 đồng/lít; Dầu mazut tăng 568 đồng/kg, có giá bán 13.934 đồng/kg.

Tại kỳ này, Liên Bộ chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 850 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 950 đồng/lít.

Người dân chờ đổ xăng tại một cây xăng ở Hà Nội, ảnh chụp lúc 18 giờ ngày 30-1

Trước đó, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, Liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu vào hôm nay 30-1, thay vì ngày 1-2 như quy định. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào 19 giờ.

Trước đó, do trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nên kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21-1 đã được lùi đến kỳ 1-2.

Bộ Công Thương đã có thông báo đến các doanh nghiệp xăng dầu về kế hoạch điều chỉnh giá vào hôm nay 30-1. Dự báo giá xăng dầu sẽ tăng tại kỳ điều hành này.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, xảy ra tình trạng một số cây xăng đóng cửa, tạm ngừng bán hàng, trong đó có TP HCM, Hà Nam… Ngay sau khi nhận phản ánh của người dân, lực lượng quản lý thị trường TP HCM đã kiểm tra các cây xăng ngừng bán hàng, cho thấy trên địa bàn có 4 cửa hàng xăng dầu đang ngưng hoạt động để giải thể; 8 cửa hàng xăng dầu hết hàng, tạm ngưng nghỉ Tết.

Theo Cục Quản lý thị trường TP HCM, để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Cục tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường giám sát chặt tình hình cung ứng xăng dầu, nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt, sẽ kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân; nếu có dấu hiệu vi phạm thì làm rõ xử lý theo đúng quy định.

Cũng trong dịp Tết, lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt hành chính một số cửa hàng xăng dầu do giảm thời gian bán hàng so với quy định mà không có lý do chính đáng.

Dữ liệu cập nhật mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy trên thị trường Singapore tính đến 16-1, giá xăng RON92 là 97,3 USD/thùng, xăng RON95 là 100,2 USD/thùng, dầu diesel 116,3 USD/thùng, cao hơn rất nhiều so với bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá gần nhất.

Nguồn NLĐ