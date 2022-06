Giá sầu riêng tiếp tục giảm mạnh

(THTG) Huyện Cai Lậy hiện có khoảng 10.000 ha sầu riêng, với 2 loại chủ yếu là sầu riêng Ri6 và Mongthong, theo nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở huyện Cai Lậy cho biết, khoảng 2 tuần nay sầu riêng lại rớt giá mạnh, nhà vườn không lợi nhuận.

Giá sầu riêng liên tục giảm mạnh, nông dân không có lãi, thậm chí lỗ.

Hiện thương lái thu mua sầu riêng giống Ri6 với giá khoảng 20.000 đồng đến 25.000 đồng/kg, giảm hơn một nửa so với 2 tuần trước và giảm gần khoảng 50.000 đồng so với thời điểm đầu năm 2022. Giá bán sầu riêng thấp, chi phí sản xuất tăng cao, một phần do giá vật tư nông nghiệp ở ở mức cao, một phần do sầu riêng được xử lý nghịch vụ, nên sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân trồng sầu riêng không lợi nhuận, thậm chí thua lỗ.

Ngoài giá sầu riêng giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của nhà vườn, tình hình sâu bệnh cũng phát sinh và gây hại trên cây sầu riêng, theo số liệu thống kê của ngành chức năng, đến nay huyện Cai Lậy có 70 ha sầu riêng bị rầy nhảy kết hợp với rầy xanh, 30 ha bị bệnh xì mũ, sâu bệnh xảy ra cũng chính là nguyên nhân làm cho chi phí sản xuất sầu riêng tăng cao, lợi nhuận càng trở nên bấp bênh./..

Tin và ảnh: Thanh Tùng